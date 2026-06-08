Zemljotres na početku školske godine na Filipinima, najmanje 19 mrtvih i više od 100 povređenih

BBC News pre 1 sat

EPA

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 134 povređeno pošto je zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio Filipine u sedam ujutro u ponedeljak, po lokalnom vremenu.

Ove brojke treba da potvrdi Nacionalni savet za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara, saopštio je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi kaže da je „naložio svim relevantnim vladinim agencijama da odmah deluju“.

Zemljotres se osetio i u indonežanskoj provinciji Severni Sulavesi, više od 200 kilometara od epicentra.

Video snimci i slike prikazuju zgrade kako postaju ruševine.

Zemljotres se poklopio sa početkom nove školske godine na Filipinima.

Nastava u područjima pogođenim zemljotresom je obustavljena, rekao je filipinski predsednik Bongbong Markos.

Evakuacija i akcije pomoći su u toku.

Nekoliko zemalja u regionu, među kojima su Filipini, Indonezija i Japan, izdalo je upozorenja na cunami, ali je većina upozorenja sada ukinuta.

Australija i Novi Zeland su takođe izdali upozorenja na cunami ubrzo pošto je zemljotres pogodio Filipine, ali su ih ubrzo ukinuli.

Zemljotresi su česti na Filipinima, koji se nalaze na geološki nestabilnom Vatrenom pojasu Pacifika.

Tokom septembra 2025. godine, zemljotres magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale pogodio je centralni region Visajas.

Tada je nastradalo više od 70 ljudi.

Nekoliko dana posle, još osam ljudi je poginulo kada su dva snažna zemljotresa pogodila obalu Davao Orijental na Mindanau.

Pogledajte fotografije:

Reuters Na Filipinima je 8. juna početak školske godine

Reuters

EPA

Emil Elbert P Prudente/EPA/Shutterstock

Reuters

AFP via Getty Images

Reuters Pacijenti sede u školi pošto su evakuisani iz bolnice

AFP via Getty Images

Reuters

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(BBC News, 06.08.2026)