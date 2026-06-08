Izmena gradskog prevoza zbog nove faze uklanjanja Starog savskog i izgradnje novog mosta

Beta pre 1 sat

Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda saopštio je danas da će doći do izmena linija javnog prevoza zbog nove faze radova na uklanjanju Starog savskog mosta i izgradnji novog dela mosta u Ulici Zemunski put.

Radovi će se, kako su naveli u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo, vršiti na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića do zone raskrsnice sa ulicama Zarije Vujoševića i Sajmište, u periodu od 9. juna do 2. septembra 2027. godine.

Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranje te deonice za saobraćaj, pri čemu će vozila sa linije 9A u smeru ka Trgu Slavija saobraćati trasom: Milentija Popovića - Bulevar Mihajla Pupina - kružni tok kod TC "Ušće" - Sajmište - kružni tok kod logora Sajmište - Sajmište (ispred objekta "So i biber") - Brankov most i dalje redovnom trasom.

U smeru ka Novom Beogradu, vozila na liniji 9A će saobraćati trasom: Brankov most - interna saobraćajnica (bajpas) koja vodi u Ulicu Ušće - desno skretanje ispod Brankovog mosta koje se nalazi kod skejt parka "Brankov most" - Sajmište –- kružni tok kod logora Sajmište - Staro Sajmište - Sajmište - kružni tok kod TC "Ušće" - Bulevar Mihajla Pupina - Milentija Popovića i dalje redovnom trasom.

Na liniji 60, vozila će u oba smera saobraćati redovnom trasom, a umesto minibusa saobraćaće solo vozila.

Privremeno se uspostavljaju stajališta: "Staro Sajmište 1" (smer ka Brankovom mostu) za liniju 9A, koje se privremeno uspostavlja na poziciju koja se nalazi oko 65 metara ispred kružnog toka kod logora Sajmište, kao i "Staro Sajmište 1" (smer ka terminusu „"Blok 72/TC Evroazija") za linije 9A i 60, koje se privremeno uspostavlja u Ulici Staro Sajmište na poziciji ED stuba, koji se nalazi oko 40 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Sajmište.

(Beta, 08.06.2026)

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