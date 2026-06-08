Jermenija: Pašinijan proglasio pobedu, stigli rezultati sa petine birališta

Beta pre 14 minuta

 Jermenski premijer Nikol Pašinijan proglasio je rano jutros pobedu na parlamentarnim izborima pošto su rezultati sa nešto malo više od petine izbornih mesta pokazali da njegova stranka ima oko 54 odsto glasova.

Jermenska izborna komisija objaviće preliminarne rezultate kasnije danas.

Na konferenciji za novinare Pašinijan je rekao da je njegova stranka Građanski ugovor pobedila i nazvao je to "istorijskom pobedom", prenosi agencija Rojters.

Do trenutka kada je Pašinijan ovo objavio Jermenske izborna komisija objavila je rane rezultate sa oko 21 odsto izbornih mesta.

Jučerašnji izbori su prvi u Jermeniji od velikog vojnog poraza od Azerbejdžana 2023. godine i smatraju se kao test za nastojanje premijera Pašinijana da produbi veze sa Zapadom i osigura mirovni sporazum sa Azerbejdžanom posle višegodišnjih sukoba i političkih previranja.

Rani rezultati pokazuju da je Građanski ugovor dobio 54,5 odsto glasova a proruski savez Jaka Jermenija je na drugom mestu sa 21,9 odsto glasova. Jermenski savez je treći sa oko 8,7 odsto glasova a Stranka prosperitena Jermenija četvrta sa oko pet odsto glasova.

Izlaznost u zemlji od tri miliona stanvonika bila je gotovo 59 odsto. 

Jermenski parlament ima 101 mesto, a poslanici se biraju na mandat od pet godina, pri čemu stranke moraju da pređu cenzus od četiri odsto kako bi ušle u Skupštinu, a koalicije sa tri ili više partija imaju cenzus od osam odsto.

(Beta, 08.06.2026)

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