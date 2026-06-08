Pavlović (NPS): Osuda upada u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića

Beta pre 4 sati

Narodni pokret Srbije (NPS) najoštrije osuđuje  upad u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića i zahteva hitnu, nezavisnu i potpunu istragu, rekao je danas potpredsednik NPS Miloš Pavlović.  

On je upozorio da se to ne može posmatrati izolovano, jer se, kako je ukazao dešava u atmosferi u kojoj režim godinama sistematski targetira političke neistomišljenike, nezavisne institucije, medije i pojedince koji zastupaju stavove drugačije od zvanične politike vlasti.

"Kada se protiv ljudi vode kampanje diskreditacije, pritisaka i javnog targetiranja, stvara se ambijent u kojem ovakvi incidenti postaju mogući", kazao je Pavlović.

 NPS zahteva, kako je dodao, od nadležnih organa hitnu, temeljnu i potpuno nezavisnu istragu koja neće stati na otkrivanju neposrednih izvršilaca, već će utvrditi i eventualne nalogodavce ovog napada.

Istakao je da činjenica da su izvršioci, prema dostupnim informacijama, bili usmereni pre svega na računarsku opremu i uređaje za skladištenje podataka, a ne na materijalnu imovinu, otvara sumnju da je motiv ovog napada bio pokušaj da se dođe do poverljivih informacija i podataka kojima raspolaže Tomanovićeva advokatska kancelarija. 

"Takav napad nije udar samo na jednog advokata, već i na osnovne principe vladavine prava, nezavisnost advokature i pravo građana na poverljivu komunikaciju sa svojim braniocima", naveo je Pavlović. 

Dodao je da građani Srbije imaju pravo da znaju ko stoji iza pokušaja ugrožavanja advokatske tajne i zašto je meta bila kancelarija koja zastupa brojne klijente u predmetima od velikog javnog značaja.

"Napad na advokata nije napad na pojedinca. To je napad na pravnu sigurnost svakog građanina Srbije”, kazao je Pavlović, inače po profesiji advokat.

(Beta, 08.06.2026)

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