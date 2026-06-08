Si Đinping: Odnosi Kine i DNR Koreje suočavaju se sa novim prilikama i zadacima

Beta pre 1 sat

“Odnosi Kine i Demokratske Narodne Republike Koreje trenutno se nalaze na novoj istorijskoj polaznoj tački, suočavaju se sa novim razvojnim prilikama i nose nove izazove“, izjavio je u ponedeljak Si Đinping, predsednik Kine i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Si je to naveo u autorskom tekstu objavljenom u listu Rodong Sinmun, zvaničnom glasilu Demokratske Narodne Reoublike Koreje, uoči svoje prve državne posete toj zemlji posle sedam godina, koja je planirana za ponedeljak i utorak.

Si je istakao da je očuvanje, jačanje i razvoj kinesko-korejskih odnosa oduvek bila nepokolebljiva politika Komunističke partije Kine i kineske vlade, te da je Kina spremna da zajedno sa DNR Korejom posmatra bilateralne odnose iz strateške perspektive, usklađuje ih sa zahtevima vremena i da podstiče njihov snažniji razvoj.

Prema njegovim rečima, dve strane treba da prodube stratešku komunikaciju i čvrsto usmeravaju kinesko-korejske odnose u pravom smeru, da neguju tradiciju poseta na visokom nivou između dve partije i dve države, kao i da održavaju bliske kontakte.

"Kina i DNR Koreja trebalo bi da iskoriste 65. godišnjicu Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između Kine i DNR Koreje kao priliku za jačanje saradnje na svim nivoima, između partijskih, državnih i vojnih institucija, da sprovedu konsenzus postignut između dve strane i da unesu novu dinamiku u razvoj bilateralnih odnosa”, istakao je predsednik Kine.

Si je rekao da dve zemlje treba da unaprede komunikaciju i međusobno učenje kako bi zajednički podsticale stabilan razvoj socijalističke izgradnje u obe države.

“Kina i DNR Koreja treba da se podržavaju u sprovođenju socijalističkog puta prilagođenog sopstvenim nacionalnim uslovima, da odlučno štite političku bezbednost obe zemlje, nastave da proširuju razmenu i saradnju između dve partije, kao i da produbljuju razmenu iskustava i međusobno učenje u oblasti upravljanja partijom i državom”, zaključio je predsednik Kine.

(Beta, 08.06.2026)

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