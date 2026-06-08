Simić: Po preliminarnim rezultatima Srpska lista osvojila svih deset mandata na izborima na Kosovu

Beta pre 7 sati

 Funkcioner Srpske liste Igor Simić je kazao da je, po preliminarinim rezultatima iz srpskih sredina, na današnjim parlamentarnim izorima na Kosovu, ta stranka osvojila svih deset mandata garantovih srpskoj zajednici.

On je u uključjenju za televiziju Pink precizirao da je po preliminarnim rezultatima iz srpskih sredina na Kosovu, Srpska lista osvojila 42.166 glasova.

"To je više nego na prethodnim izborima a na današnjim, čak 13 puta više nego što je osvojila stranka Nenada Rašića", kazao je Simić.

Zahvalio je Srbima što su podržali Srpsku listu i u uslovima kada su, kako je rekao trpeli razne pritiske i bili hapšeni i malteretirani.

Prema njegoviima, po tim prelinarnim podacima Srpskoj listi koja ima podršku zvaničnog Beograda je pripalo i svih za Srbe deset grantovanih mandata u Skupštini Kosova. 

Simić je Rašića nazvao "(Kurijevim (premijer Kosova Aljin Kurti)  miljenikom" te ustvrdio da mu se sada daju glasovi u sredinama gde Srbi ne živi ili ih ima minimalno.

Funckioner Srpske liste je kazao da su se večeras čuli i sa predednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koji im je, kako je preneo, čestitao na uspehu.

Ministar unutrašanjih poslova Srbije Ivica Dačič koji je učestvovao u emisiji Tv Pinka je čestitao Srpskoj listi na uspehu.

(Beta, 08.06.2026)

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