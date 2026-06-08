Sinhua: Sijeva poseta trebalo bi da produbi odnose Kine i Severne Koreje

Beta pre 1 sat

Poseta predsednik Kine Si Đinpinga Severoj Koreji, prvi put posle sedam godina, kako se očekuje trasiraće novi plan razvoja odnosa između dve partije i dve zemlje, dati snažan podsticaj zajedničkom cilju izgradnje socijalizma i doprineti regionalnom miru, stabilnosti i prosperitetu, ocenjuje agencija Sinhua.

Predsedniku Kine i generalnom sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) Si Đinpingu koji danas i sutra boravi u državnoj poseti Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji (DNRK) na poziv Kim Džong Una, generalnog sekretara Radničke partije Koreje (RPK) i predsednika državnih poslova DNRK. u Pjongjangu, na Trgu Kim Il Sunga danas je priređen svečani doček.

U čestitki Kim Džong Unu povodom 80. godišnjice osnivanja RPK, u oktobru 2025. godine, Si je istakao da je u poslednjih nekoliko godina održao više sastanaka sa Kimom kako bi usmerio razvoj odnosa dve partije i dve zemlje, otvarajući novo poglavlje kinesko-severnokorejskog prijateljstva.

U martu 2018. godine dvojica lidera su održali prvi sastanak, tokom kojeg su postigli načelni konsenzus u četiri tačke o razvoju odnosa Kine i Severne Koreje u novoj eri. Si i Kim su se te godine sastali tri puta u manje od 100 dana, što je predstavljalo istorijski presedan u visokim kontaktima dve zemlje.

Dvojica lidera su razmenili posete u prvoj polovini 2019. godine, a u septembru 2025. Kim je ponovo posetio Kinu. Od 2018. godine najviši lideri dve partije i dve zemlje održali su šest sastanaka i održavali blisku komunikaciju u različitim oblicima, vodeći odnose Kine i Severne Koreje ka napretku u novoj eri.

Strateško usmeravanje najviših lidera dve partije i dve zemlje predstavlja najveću političku prednost i najjaču garanciju razvoja odnosadve strane, ocenjuje Sinhua i dodaje da se ove godine obeležava 65. godišnjica potpisivanja Ugovora o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između Kine i Severne Koreje, što sadašnju Sijevu posetu čini još značajnijom.

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Za obe strane, produbljivanje prijateljstva oduvek je bilo nepokolebljiv strateški izbor.

Bez obzira na promene međunarodne situacije, ostaje dosledna politika Komunističke partije Kine i kineske vlade da održava, učvršćuje i razvija odnose Kine i Demokratske Narodne Republike Koreje, rekao je Si u čestitki povodom 80. godišnjice osnivanja Radničke partije Koreje.

"Ovo je strateški izbor i jedini ispravan izbor koji su obe strane donele na osnovu istorije i realnosti, međunarodnog i regionalnog poretka i opšteg stanja odnosa Kine i DNRK. To se ne sme i neće promeniti zbog bilo kog pojedinačnog događaja u nekom određenom trenutku", rekao je Si na sastanku sa Kimom 2018. godine.

Tokom godina, Si i Kim su detaljno razmenjivali mišljenja o ključnim pitanjima kroz različite oblike komunikacije, podržavali se po pitanjima od međusobnog značaja i kontinuirano učvršćivali poverenje i konsenzus.

Si je na sastanku sa Kimom u Pekingu prošle godine rekao da Kina uvek zauzima objektivan i nepristrasan stav i da je spremna da nastavi jačanje koordinacije sa Severnom Korejom radi očuvanja mira i stabilnosti na Korejskom poluostrvu.

Najviši lideri dve partije i dve zemlje stajali su zajedno u svim okolnostima, što je omogućilo da tradicionalno prijateljstvo Kine i Severne Koreje pokaže snažnu vitalnost u novoj eri.

U govoru na banketu koji je Kim priredio tokom Sijeve državne posete Severnoj Koreji 2019. godine, Si je opisao tradicionalno prijateljstvo kao zajedničko dragoceno nasleđe koje su stvorili i ostavili lideri prethodnih generacija obe zemlje, ističući da je ono ostalo snažno uprkos stalnim promenama.

Tokom te posete, Si je odao počast palim borcima kineskih dobrovoljačkih snaga u "Kuli prijateljstva" u Pjongjangu. U knjigu utisaka upisao je: "Sećamo se mučenika" i "Prijateljstvo Kine i DNRK traje iz generacije u generaciju".

Tradicionalno prijateljstvo Kine i DNRK stvorili su lideri prethodnih generacija, učvršćeno je u revolucionarnoj borbi i kontinuirano produbljivano kroz proces socijalističke izgradnje, rekao je Si u novogodišnjoj razmeni poruka sa Kimom 2024. godine.

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Tokom Sijeve posete 2019. godine, stotine hiljada stanovnika Pjongjanga izašlo je na ulice da pozdravi kineskog predsednika. Si je prisustvovao i velikom grupnom gimnastičko-umetničkom nastupu.

Tokom razgovora sa Kimom u Pekingu prošle godine, Si je, podsećajući se posete, rekao da je svuda mogao da oseti porodičnu bliskost između dva naroda.

Prijateljstvo je dodatno učvršćeno i kroz razmenu između naroda. U novogodišnjoj poruci 2024. godine, Si i Kim su zajednički proglasili 2024. godinu za Godinu prijateljstva Kine i DNRK.

Si je u poruci pozvao obe strane da nastave dugogodišnje prijateljstvo, prodube strateško međusobno poverenje, unaprede razmene i saradnju i obezbede da bilateralni odnosi napreduju u skladu sa vremenom.

Reči "razvoj" i "saradnja" često su isticane tokom razgovora Sija i Kima.

Tokom državne posete Seernoj Koreji 2019. godine, Si je predložio proširenje praktične saradnje kako bi se donelo više koristi za oba naroda.

Kineska strana je spremna da unapredi stratešku komunikaciju, održi bliske razmene i saradnju sa DNRK i zajednički unapređuje prijateljstvo i socijalistički cilj obe zemlje, rekao je Si u čestitki povodom 77. godišnjice osnivanja Severne Koreje 2025. godine.

Međunarodni putnički železnički saobraćaj između Kine i Severne Koreje uspostavljen je 12. marta, a 30. marta avion kompanije Er Čajna (Air China) iz Pekinga sleteo je u Pjongjang, čime je formalno obnovljen putnički avio-saobraćaj kineske kompanije između prestonica dve zemlje.

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Više od 20 prodavnica i firmi iz Severne Koreken otvoreno je u trgovinskoj zoni Gomenvan u gradu Dandongu. Na međunarodnom sajmu robe koji se u Pjongjangu održava dva puta godišnje, širok spektar kineskih proizvoda takođe je veoma tražen među lokalnim stanovništvom.

Početkom maja grupa kineskih studenata doputovala je u Pjongjang i započela studije na univerzitetima, uključujući Univerzitet „Kim Il Sung“. U februaru 2025. delegacija Severne Koreje učestvovala je na 9. Azijskim zimskim igrama u Harbinu, u Kini.

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Od ekonomske i trgovinske razmene do saradnje u obrazovanju i sportu, razmena i saradnja dve zemlje u različitim oblastima nastavljaju da se produbljuju i postaju sve čvršće, donoseći koristi narodima obe zemlje.

Poslednjih godina partijske i vladine delegacije dve zemlje više puta su razmenjivale prijateljske posete, produbljujući međupartijsku saradnju i razmenu iskustava u upravljanju državom, što doprinosi stabilnom i dugoročnom razvoju socijalističkog sistema u dve zemlje.

Obe strane treba da unaprede komunikaciju i koordinaciju na svim nivoima i prodube međupartijsku komunikaciju I razmenu iskustava u upravljanju državom, rekao je Si u potpisanom članku objavljenom u glavnim medijima Severne Koreje pre svoje posete 2019. godine.

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Odnosi Kinei Severne Koreje slikovito su opisani u jednoj kineskoj pesmi:"Delimo veliko prijateljstvo; delimo zajedničke ideale; koji su nas ujedinili om snagom bez premca", zaključuje Sinhua u tekstu povodom posete Si Đinpinga Pjongjangu.

(Beta, 08.06.2026)