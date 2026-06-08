SRCE: Pokrajinska administracija premešta i otpušta zaposlene koji nisu članovi SNS-a

Gradski odbor stranke Srbija centar (SRCE) u Novom Sadu saopštio je danas da najoštrije osuđuje postupke pokrajinske administracije, kojom rukovodi Srpska napredna stranka, navodeći da se zaposleni premeštaju sa radnih mesta i ostaju bez posla zato što nisu članovi SNS-a.

Iz stranke su poručili u saopštenju da takva praksa predstavlja političku diskriminaciju i kršenje osnovnih ljudskih i radnih prava, kao i da se zaposlenima šalje poruka da njihova egzistencija zavisi od partijske pripadnosti, a ne od stručnosti i rezultata rada."Režim na ovaj način pokazuje da se ne oslanja na podršku građana, već na strah, ucene i pritiske. Zaposlenima se šalje jasna poruka da će njihova egzistencija zavisiti od partijske knjižice, a ne od stručnosti i rezultata rada", naveli su iz stranke SRCE.

Dodali su da takvi potezi predstavljaju pripremu terena za nove izborne manipulacije.

Naveli su da Srbija sve više liči na "zarobljenu državu u kojoj su sloboda mišljenja, političkog delovanja i udruživanja pod stalnim pritiskom, a pravo na rad uslovljeno partijskom pripadnošću".

"U demokratskom društvu niko ne sme da strepi da će zbog svojih političkih stavova ugroziti egzistenciju sebe i svoje porodice", poručili su iz stranke SRCE.

Zatražili su hitnu zaštitu zaposlenih, obustavu politički motivisanih otkaza i transparentne kriterijume za preraspodele u pokrajinskoj administraciji, ističući da javne institucije pripadaju svim građanima, a ne jednoj političkoj stranci.