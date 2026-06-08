Stefanović (SSP) negirao navode Brnabić o samitu EU u Tivtu, postavio joj niz pitanja o Vučiću

On je u saopštenju tvrdnje Brbnabić, funkcionerke vladajuće Srpske napredne stranke, nazvao "radikalsko/naprednjačkim laganjem" o ogromnoj podršci Vučiću na samitu u Tivtu.

Stefanović je dodao da je to "otišlo predaleko", te naveo da je "dužan da postavi određena pitanja i da dodatne informacije o zatvorenim sastancima Vučića u Tivtu".

U saopštenju je naveo da je SSP dobila "proverenu informaciju i detaljan opis" sastanka Vučića sa francuskim predsednikom Emanuleom Makronom, nemačkim kancealrom Fridrihom Mercom, i evropskim zvanicima Ursulom von der Lajen i Antoniom Koštom.

"Neka nam Brnabić odgovori da li je tačno da se Vučić na tom sastanku proveo kao bos po trnju i da je kancelar Merc bio veoma oštar, kritičan i precizan u zahtevima koji su veoma nepovoljni po Vučića ali dobri za Srbiju?", pitao je on.

Stefanović je pitao i "da li je tačno da je Vučić na sastanku dobio jasnu i prilično grubu poruku da mora da izabere između Evrope i Kine i Rusije i da nema više njegovog šibicarenja, ali i da mora da ispuni sve ODIHR preporuke, borbu protiv korupcije i vladavinu prava?".

"Da li je tačno da je Vučiću dat rok od šest meseci da sve ispuni što je obećao oko izbornih uslova, medija i vladavine prava, plus da uvede sankcije Rusiji i uvede vize za ruske državljane zbog brojnih zloupotreba", pitao je on.

Upitao je i da li je do toga došlo uprkos "Vučičevog ogromnog straha od Rusa i opšteg kukanja po Evropi na ruskog predsednika Vladimira Putina i njegove službe koje inače Vučić obilato podržava".

Pitao je, izmedju ostalog, i "da li je tačno da je Vučić nakon tog ozbiljnog ribanja od strane Merca jedva vrata pogodio a onda izašao da laže za Informer i druge režimske blatoide?", prenela je SSP.