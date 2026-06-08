Stoti dan iranskog rata: Razmena vatre između Izraela i Irana

Beta pre 14 minuta

Izrael je saopštio danas da je Iran lansirao rakete nekoliko sati pošto je Izrael izvršio vazdušne udare na centralni i zapadni Iran kao odgovor na raketnu vatru iz Teherana.

Ova najnovija razmena vatre preti da povuče širi Bliski istok nazad u regionalni rat.

Sirene su se oglasile u centralnom Izraelu i vlada je pozvala lstanovništvo da se zaštiti u skloništima. Eksplozije su se čule u centralnom Izraelu dok je izraelska protivvazdušna odbrana pokušala da presrete dolazeću iransku vatru.

Danas je 100. dan iranskog rata pokrenutog 28. februara kada su Izrael i SAD ubili vrhovnog vođu ajatolu Alija Hamneija i druge visoke iranske lildere. Rat je besneo dok nije postignuto nominalno primirje 8. aprila ali trajno okončanje neprijateljstava nije ostvareno zbog iranske blokade Ormuskog moreuza kroz koji prolazila petina svetske nafte i prirodnog gasa, kao i zbog borbi između Izraela i libanske šitske milicije Hezbolah.

U vreme kada su pod pretnjom globalne zalihe energenata, Iran i dalje ima veliko količinu visoko obogaćenog uranijuma a čak i jemenski Huti pobunjenici se izgleda uključuju u borbe danas te izgleda da rastu rizici da će se rat ponovo rasplamsati.

Iranska državna televizija izvestila je da su se čule eksplozije u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, bez dodatnih detalja.

Teheran je zatvorio vazdušni prostor oko međunarodnog aerodroma Imam Homeini, glavnog aerodroma u zemlji, posle izraelskog napada.

Sirene su se oglasile širom Izraela kada je vojska saopštila da je raketa lansirana iz Jemena ciljala zemlju. Izraelske spasilačke službe saopštile su da nema izveštaja o nastradalim u udaru lansirane jemenske rakete.

U Iranu zvaničnici nisu dali detalje o tome šta je pogođeno niti informacije o šteti. Iranska paravojna Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael koristio balističke rakete ispaljene iz vazduha tokom svog jutrašnjeg napada.

Izraelska vojska je u zoru je izdala kratko saopštenje da su udari počeli. "Pre kratkog vremena izraelske vazduhoplovne snage pogodile su vojne ciljeve koji pripadaju iranskom terorističkom režimu u zapadnom i centralnom Iranu", navedeno je u saopštenju. U Saudijskoj Arabiji jutros su se oglasile sirene za uzbunu u oblasti gde se nalazi vazduhoplovna baza sa američkim snagama.

Saudijski državni mediji javili su da su se čule sirene oko guvernorata Al Hardž, gde se nalazi vazduhoplovna baza Princ Sultan. Uzbuna je oglašena posle izraelskih udara na Iran. Ubrzo zatim Saudijska Arabija je saopštila da je prošla opasnost od raketa u toj oblasti.

Bela kuća nije odgovorila na poruke o udarima i na to da li su sprovedeni u koordinaciji sa SAD-om, navodi AP.

Visoki američki zvaničnik juče je rekao da je predsednik Donald Tramp pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i apelovao na njega da ne uzvrati odmah na iranske raketne napade. Zvaničnik je rekao da je Tramp verovao da je ubedio Netanhahua da sačeka.

U nedelju Izrael je pokrenuo napade na južna predgraža Bejruta. Iran je uzvratio udarom na Izrael što je dovelo do jutrošnjih udara Izraela na Iran.

(Beta, 08.06.2026)