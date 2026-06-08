Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Beta pre 2 sata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće imati drugog izbora nego da prihvati sporazum koji SAD ispregovaraju sa Iranom, jer je predsednik SAD taj koji odlučuje.

"Neće imati izbora", rekao je Tramp za Fajnenšel tajms u telefonskom intervjuu za Fajnenšel tajms (FT).

"Ja odlučujem. Ja o svemu odlučujem. On [Netanjahu] ne donosi odluke".

Tramp je za FT govorio nedugo nakon što je Iran lansirao salvu balističkih projektila na Izrael, što predstavlja najozbiljnije kršenje primirja postignutog početkom aprila.

Predsednik SAD je odvojeno za Foks njuz izjavio da će naložiti Netanjahuu da se uzdrži od odmazde protiv Irana.što ke — stav koji je u suprotnosti sa isaopštenjima izraelske vojske.

Tramp je rekao da iranski napadi nisu promenili njegovu želju da zaključi američko-iranske pregovore.

"To neće imati nikakav uticaj na sporazum", rekao je za FT.

"Videćemo kako će se sve završiti. Ali to [raketni napadi na Izrael] su bili napadi koji uopšte nisu pogodili metu. To je jedna od onih stvari koje traju već 3.000 godina, ili 47 godina, zavisno od toga kako računate", dodao je.

Međutim, za razliku od svog stava od početka aprila, kada je američki potpredsednik Džej Di Vens predvodio prve pregovore sa Iranom, Tramp ovog puta nije zvučao toliko uveren da je sporazum sa Iranom na dohvat ruke.

"Mislim da su pregovori u toku.“, rekao je. „Videćemo šta će se dogoditi.“

Naglasio je da iranski napad u nedelju neće uticati na njegovu procenu situacije.

"Sporazum može biti postignut, ili možda neće biti psotignut, zavisno od svojih kvaliteta, ali ovo neće imati nikakav uticaj", rekao je.

Na pitanje šta bi se dogodilo ako takav sporazum ne uspe "na osnovu svojih kvaliteta", Tramp je rekao da bi razmotrio komandosku operaciju protiv Irana.

"To znači jednu od dve stvari... Prvo, to bi moglo značiti da bismo možda otišli tamo i završili posao u onim delovima koje nismo vojno rešili. Ili bi to jednostavno značilo da bismo nastavili blokadu Irana, jer je ta blokada verovatno bila moćnija od bilo kog napada koji je ikada izveden protiv te zemlje", odgovorio je.

Trampove izjave o Netanjahuu usledile su nakon što je prošle nedelje portal Aksios (Axios) objavio procurele detalje veoma oštrog razgovora između dvojice lidera.

Kako je opisao jedan američki zvaničnik Tramp je Netanjahuu rekao: "Ti si j... lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga".

Tramp je u razgovoru za FT potvrdio da je razgovor održan i nije osporio način na koji je predstavljen.

Uprkos nekoliko prekida vatre između Izraela i Libana postignutih uz posredovanje SAD, uključujući i onaj koji je stupio na snagu prošle sedmice, Tramp nije uspeo da spreči Izrael da gotovo svakodnevno gađa ciljeve u Libanu, uključujući napad izveden ranije u nedelju na uporište organizacije Hezbolah u Bejrutu.

Iranski napadi izvedeni su kao odgovor na taj udar. Iran je saopštio da je trajni prekid vatre od strane Izraela preduslov za bilo kakav sporazum između Sjedinjenih Država i Irana, navodi list.

(Beta, 08.06.2026)