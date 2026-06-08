Rastu zaduživanja u maju najviše doprineli poljoprivredni krediti

Biznis i finansije pre 1 dan  |  Udruženje banaka Srbije
Rastu zaduživanja u maju najviše doprineli poljoprivredni krediti

37 Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju maja ove godine bili su 4.549 milijarde dinara, što je rast od 0,9 odsto u odnosu na april.

Najveći rast, od četiri odsto, imali su poljoprivredni krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije. Ovo udruženje saopštilo je i da su krediti pravnih lica u maju iznosili oko 2.377 milijardi dinara te da su za 0,3 odsto bili veći nego prethodnog meseca, a pozajmice preduzetnika su uvećane 1,6 odsto, na oko 99,7 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći 1,6 odsto i iznosio je oko 2.072 milijarde dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili
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