Javni dug na polovini proseka EU, ali Srbija za kamate daje skoro isti deo BDP-a

Biznis.rs pre 3 sata  |  Jelena Stjepanović
Javni dug na polovini proseka EU, ali Srbija za kamate daje skoro isti deo BDP-a

Cena zaduživanja za nas mnogo veća, upozorava Fiskalni savet

Fiskalni savet je ocenio da je najveća vrednost Fiskalne strategije za 2027, sa projekcijama za 2028. i 2029. godinu, taj što zadržava javne finansije Srbije na stabilnom i održivom kursu u narednim godinama. „Strategija predviđa umeren fiskalni deficit od tri odsto BDP-a u 2026. i 2027, odnosno 2,5 odsto BDP-a u periodu 2028-2029 godine. To bi, uz očekivani privredni rast, dovelo do postepenog smanjenja javnog duga sa 44,7 odsto BDP-a na kraju 2025. na 43,9 odsto
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