"Albanija će nastaviti izgradnju odmarališta Džareda Kušnera" Oglasio se Edi Rama: "Veliki snovi su uvek bili predmet kontroverzi"

Blic pre 29 minuta
"Albanija će nastaviti izgradnju odmarališta Džareda Kušnera" Oglasio se Edi Rama: "Veliki snovi su uvek bili predmet…
Projekat u vrednosti od 1,4 milijarde evra nalazi se blizu zaštićenog područja Vjosa-Narta i uključuje još jedno odmaralište na ostrvu Sazan Procena uticaja na životnu sredinu još nije urađena i radiće se paralelno sa gradnjom Albanija ce nastaviti izgradnju luksuznog odmarališta zeta američkog predsednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, uprkos protestima zbog njegovog uticaja na životnu sredinu, izjavio je danas albanski premijer Edi Rama. Rama je za Rojters
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