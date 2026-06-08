Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

Blic pre 1 sat
Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu
U poređenju sa zemljama regiona, Srbija ostaje među državama sa umerenim deficitom i održivim javnim dugom Strategija obezbeđuje fiskalni prostor za brzo reagovanje u slučaju kriza i održava javne finansije na stabilnom kursu Nacrt Fiskalne strategije predviđa umeren fiskalni deficit od tri odsto BDP-a u 2026. i 2027 odnosno 2,5 odsto BDP-a u periodu 2028-2029 godine, što obezbeđuju državi potreban fiskalni prostor za brzo reagovanje u slučaju eventualnog izbijanja
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