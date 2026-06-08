"Gotovo je" Iran objavio kraj operacije protiv Izraela, oglasio se i Tramp (foto, video)

Eksplozije su se čule u nekoliko iranskih gradova, ali nema pouzdanih informacija o žrtvama i materijalnoj šteti Američki predsednik Donald Tramp apelovao je na Izrael da ne odgovara vojno, izražavajući zabrinutost zbog moguće eskalacije i pregovora sa Iranom Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne delove Irana, a nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.