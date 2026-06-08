Grad Čačak ukinuo vanrednu situaciju, stanje sa vodom se konačno normalizovalo

Blic pre 2 sata
Grad Čačak ukinuo vanrednu situaciju, stanje sa vodom se konačno normalizovalo
Vanredna situacija je uvedena zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema 'Rzav' i pretnje nestašicom vode za piće Nakon uspešnog otklanjanja havarije i stabilizacije vodosnabdevanja, procenjeno je da više ne postoje razlozi za vanredne mere Na osnovu predloga Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, na vanrednoj sednici koja je danas održana, zamenik gradonačelnika Vladan Milić doneo je odluku o ukidanju vanredne situacije na
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