Jak Zemljotres pogodio Rumuniju: Treslo se tlo jačinom 3,5 stepena po Rihteru

Blic pre 4 sati
Jak Zemljotres pogodio Rumuniju: Treslo se tlo jačinom 3,5 stepena po Rihteru

Za sada nema izveštaja o šteti ili povređenima Nadležne službe nastavljaju da prate situaciju Zemljotres magnitude 3.5 stepeni Rihtera zabeležen je u 22:55 časova, u Rumuniji.

Epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.620 i dužine 26.525. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 131 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe u Rumuniji prate situaciju.
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