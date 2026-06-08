Jak Zemljotres pogodio Rumuniju: Treslo se tlo jačinom 3,5 stepena po Rihteru

Za sada nema izveštaja o šteti ili povređenima Nadležne službe nastavljaju da prate situaciju Zemljotres magnitude 3.5 stepeni Rihtera zabeležen je u 22:55 časova, u Rumuniji.

Epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.620 i dužine 26.525. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 131 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe u Rumuniji prate situaciju.