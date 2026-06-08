Menjaju se trase 2 gradske linije od sutra pa sve do septembra 2027. godine: Evo koje su i kuda voze

Radovi na uklanjanju Starog savskog mosta i izgradnji novog mosta trajaće od 9. juna do 2. septembra 2027. godine Zbog radova biće zatvorena deonica između raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića i raskrsnice sa ulicama Zarije Vujoševića i Sajmište Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda saopštio je danas da će od utorka, 9. juna, pa do 2. septembra 2027. godine doći do promena u radu linija javnog prevoza zbog izvođenja nove faze radova na uklanjanju Starog