Menjaju se trase 2 gradske linije od sutra pa sve do septembra 2027. godine: Evo koje su i kuda voze

Blic pre 33 minuta
Menjaju se trase 2 gradske linije od sutra pa sve do septembra 2027. godine: Evo koje su i kuda voze
Radovi na uklanjanju Starog savskog mosta i izgradnji novog mosta trajaće od 9. juna do 2. septembra 2027. godine Zbog radova biće zatvorena deonica između raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića i raskrsnice sa ulicama Zarije Vujoševića i Sajmište Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda saopštio je danas da će od utorka, 9. juna, pa do 2. septembra 2027. godine doći do promena u radu linija javnog prevoza zbog izvođenja nove faze radova na uklanjanju Starog
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Velike promene u javnom prevozu zbog radova na uklanjanju Starog savskog mosta

Velike promene u javnom prevozu zbog radova na uklanjanju Starog savskog mosta

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Izmena gradskog prevoza zbog nove faze uklanjanja Starog savskog i izgradnje novog mosta

Izmena gradskog prevoza zbog nove faze uklanjanja Starog savskog i izgradnje novog mosta

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Serbian News Media pre 2 sata
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