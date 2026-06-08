"Morate da prekinete da pucate" Tramp poslao žestoku poruku Iranu i Izraelu usred novog talasa napada

Blic pre 14 minuta
"Morate da prekinete da pucate" Tramp poslao žestoku poruku Iranu i Izraelu usred novog talasa napada
Tramp je tražio od Netanjahua više vremena za diplomatiju, navodeći: "Blizu sam postizanja nečeg dobrog u smislu dogovora" Uprkos početnom protivljenju, Netanjahu je na kraju pristao da posluša Trampa i privremeno odustane od vojnog odgovora Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. - Izrael i Iran moraju odmah da prestanu da pucaju - rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Beta pre 39 minuta
Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

RTV pre 49 minuta
Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Serbian News Media pre 39 minuta
Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

NIN pre 18 minuta
Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Radio sto plus pre 28 minuta
Nakon hitnog upozorenja stigla još jedna Trampova poruka: "Stvari će ići brzo"

Nakon hitnog upozorenja stigla još jedna Trampova poruka: "Stvari će ići brzo"

Mondo pre 3 minuta
Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

Euronews pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U požaru na porodičnoj farmi u Belgiji stradalo 1.500 svinja

U požaru na porodičnoj farmi u Belgiji stradalo 1.500 svinja

Insajder pre 33 minuta
Viz Er otkazao sve letove za i iz Izraela za danas i sutra

Viz Er otkazao sve letove za i iz Izraela za danas i sutra

Insajder pre 8 minuta
Netanjahu ne sluša Trampa – rakete umesto pregovora

Netanjahu ne sluša Trampa – rakete umesto pregovora

Dojče vele pre 28 minuta
Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Tramp za FT: Netanjahu neće imati izbora nego da prihvati sporazum SAD s Iranom

Beta pre 39 minuta
Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

Tramp: Izrael i Iran moraju odmah da prestanu sa napadima

RTV pre 49 minuta