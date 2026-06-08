"Morate da prekinete da pucate" Tramp poslao žestoku poruku Iranu i Izraelu usred novog talasa napada

Tramp je tražio od Netanjahua više vremena za diplomatiju, navodeći: "Blizu sam postizanja nečeg dobrog u smislu dogovora" Uprkos početnom protivljenju, Netanjahu je na kraju pristao da posluša Trampa i privremeno odustane od vojnog odgovora Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. - Izrael i Iran moraju odmah da prestanu da pucaju - rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth