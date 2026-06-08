Oglasio se Pavle Mensur. Dok svi bruje o njegovoj vezi Jelisavetom Orašanin, on pokazao šta radi (foto)

Blic pre 3 sata
Oglasio se Pavle Mensur. Dok svi bruje o njegovoj vezi Jelisavetom Orašanin, on pokazao šta radi (foto)

Na društvenim mrežama pojavile su se stare fotografije gde su Jelisaveta, Pavle i Miloš Teodosić zajedno na proslavi.

Miloš Teodosić i Jelisaveta su se razišli, on je napustio porodični stan, ali su ostali u dobrim odnosima zbog dece. Otkako je "Blic" ekskluzivno saznao da su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur već neko vreme u vezi, cela Srbija bruji o tome. Glumac se sada oglasio na svom Instagramu i pokazao kako provodi vreme. Pavle Mensur nije želeo da komentariše svoju vezu sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin, a kako je pokazao, dok svi bruje o njegovom ljubavnom životu
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