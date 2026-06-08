Oglasio se Petković posle izbora na KiM: "Srpski narod je pokazao kolika je snaga sloge i jedinstva"

Petar Petković je čestitao Srpskoj listi na osvojenim svih deset mandata na vanrednim izborima na Kosovu Srpski narod je pokazao jedinstvo i snagu, uprkos pritiscima i 'teroru' vlasti Aljbina Kurtija, kaže on Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je večeras Srpskoj listi na ostvarenom rezultatu na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, ističući da su ta stranka i srpski narod pokazali snagu sloge i jedinstva i da, uprkos pritiscima