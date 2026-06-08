Ovo je brat MMA borca Marka Bojkovića kog je ćerka Dejana Petrovića optužila da ju je pretukao: Obojica saslušani u policiji (foto)

Policija je saslušala Marka Bojkovića i njegovog brata kako bi utvrdili okolnosti incidenta.

Bojković tvrdi da ima dokaze i snimke koji demantuju Jovanu i njenog oca, a ceo slučaj je prijavljen policiji. Jovana Petrović, ćerka Dejana Petrovića, optužila je brata poznatog MMA borca Marka Bojkovića, za nasilje i tvrdi da ju je on pretukao. Kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, MMA borac Marko Bojković je pozvan na informativni razgovor i saslušan je u policijskoj stanici. Nadležni organi su priveli i njegovog brata koji je takođe dao izjavu. S