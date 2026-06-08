Ovo je snimak ćerke Dejana Petrovića u noći kada je rekla da je prebijena. Peva i snima se u crnoj haljini: Ništa nije slutilo da će doći do incidenta (video)

Prema Bojkovićevim rečima, incident je počeo jer je Jovanin dečko posumnjao da se neko udvara Jovani, a prijeti su eskalirali, čak i pretnjama nožem.

Jovanin otac, Dejan Petrović, izjavio je za medije da je brat Marka Bojkovića udario njegovu ćerku u grkljan i negira krivicu svoje ćerke. Osamnaestogodišnja Jovana Petrović, ćerka poznatog muzičara Dejana Petrovića, prijavila je policiji da ju je u noći između petka i subote fizički napao i pretukao brat poznatog MMA borca Marka Bojkovića. Sa druge strane, nakon privođenja i saslušanja u policiji, MMA borac tvrdi da su on i njegov brat zapravo bili žrtve napada