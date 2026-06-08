Šamar partijama na Kosovu, građani pokazali šta misle o krizi koja traje godinu i po dana: Priština se nakon trećih izbora u 16 meseci vratila u februar 2025.
Blic pre 1 sat
Sve liste osim Srpske liste i Demokratskog saveza Kosova su dobile manje glasova nego u decembru Analitičari ocenju da je i Kurtiju i albanskoj opoziciji saradnja sa Srpskom listom "poslednja opcija" Posle tri ciklusa parlamentarnih izbora u svega 16 meseci na Kosovu i Metohiji odnos snaga u prištinskom parlamentu je praktično isti kao nakon prvih izbora zbog čega Samoopredeljenje Aljbina Kurtija neće imati dovoljno mandata da sa manjinskim listama formira vladu,