Šamar partijama na Kosovu, građani pokazali šta misle o krizi koja traje godinu i po dana: Priština se nakon trećih izbora u 16 meseci vratila u februar 2025.

Sve liste osim Srpske liste i Demokratskog saveza Kosova su dobile manje glasova nego u decembru Analitičari ocenju da je i Kurtiju i albanskoj opoziciji saradnja sa Srpskom listom "poslednja opcija" Posle tri ciklusa parlamentarnih izbora u svega 16 meseci na Kosovu i Metohiji odnos snaga u prištinskom parlamentu je praktično isti kao nakon prvih izbora zbog čega Samoopredeljenje Aljbina Kurtija neće imati dovoljno mandata da sa manjinskim listama formira vladu,