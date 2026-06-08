Šamar partijama na Kosovu, građani pokazali šta misle o krizi koja traje godinu i po dana: Priština se nakon trećih izbora u 16 meseci vratila u februar 2025.

Blic pre 1 sat
Šamar partijama na Kosovu, građani pokazali šta misle o krizi koja traje godinu i po dana: Priština se nakon trećih izbora u…
Sve liste osim Srpske liste i Demokratskog saveza Kosova su dobile manje glasova nego u decembru Analitičari ocenju da je i Kurtiju i albanskoj opoziciji saradnja sa Srpskom listom "poslednja opcija" Posle tri ciklusa parlamentarnih izbora u svega 16 meseci na Kosovu i Metohiji odnos snaga u prištinskom parlamentu je praktično isti kao nakon prvih izbora zbog čega Samoopredeljenje Aljbina Kurtija neće imati dovoljno mandata da sa manjinskim listama formira vladu,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Insajder pre 32 minuta
CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

N1 Info pre 12 minuta
Izvestan nastavak krize na Kosovu nakon izbora, u Beogradu će biti odlučeno da li će Srpska lista podržati albansku opoziciju…

Izvestan nastavak krize na Kosovu nakon izbora, u Beogradu će biti odlučeno da li će Srpska lista podržati albansku opoziciju

Mašina pre 1 sat
Mijačić: Još jedna izgubljena godina za kosovske institucije

Mijačić: Još jedna izgubljena godina za kosovske institucije

N1 Info pre 1 sat
Petković: Čestitka Marte Kos na "pobedi" Aljbinu Kurtiju neprimerena iz više razloga

Petković: Čestitka Marte Kos na "pobedi" Aljbinu Kurtiju neprimerena iz više razloga

RTV pre 1 sat
Andreas Šider posle izbora na KiM: Kurti najbolja šansa za stabilnost, vreme da EU pojača pritisak na Vučića

Andreas Šider posle izbora na KiM: Kurti najbolja šansa za stabilnost, vreme da EU pojača pritisak na Vučića

Euronews pre 1 sat
Šider hvali Kurtija: "On je najbolja šansa za Kosovo i njihov put u Evropu"

Šider hvali Kurtija: "On je najbolja šansa za Kosovo i njihov put u Evropu"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzboriSrpska lista

Balkan, najnovije vesti »

Dečak (9) se ugušio tokom obroka u školi u okolini Zagreba: U usta stavio dve krofne odjednom

Dečak (9) se ugušio tokom obroka u školi u okolini Zagreba: U usta stavio dve krofne odjednom

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Novi granični prelaz kod Gradiške ostaje otvoren: Usaglašen stav BiH i Hrvatske

Novi granični prelaz kod Gradiške ostaje otvoren: Usaglašen stav BiH i Hrvatske

Kurir pre 3 minuta
Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Centralna izborna komisija Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

Insajder pre 32 minuta
CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

CIK Kosova: Sertifikacija konačnih izbornih rezultata verovatno do 6. jula

N1 Info pre 12 minuta
Crna Gora pokreće parlamentarne istrage o nesreći na Bioču i akciji Orlov let iz 2006. godine

Crna Gora pokreće parlamentarne istrage o nesreći na Bioču i akciji Orlov let iz 2006. godine

RTV pre 18 minuta