Si Đinping stigao u Severnu Koreju, dočekao ga Kim Džong Un (video)

Blic pre 5 sati
Si Đinping stigao u Severnu Koreju, dočekao ga Kim Džong Un (video)

Kineski predsednik Si Đinping stigao je u Severnu Koreju u prvu državnu posetu ovoj zemlji nakon sedam godina.

Si boravi u dvodnevnoj poseti Severnoj Koreji na poziv lidera te zemlje Kima Džong Una, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova. U kineskoj delegaciji su, između ostalih, kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji i član Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Cai Ći. (Srna)
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