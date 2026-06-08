Smrtonosna zaraza se širi: 515 pacijenata na lečenju, 27 novih slučajeva u 24 sata u ovoj zemlji, SZO se hitno oglasila

Praćenje kontakata obolelih je otežano zbog nesigurnosti i raseljavanja stanovništva u provinciji Ituri U Demokratskoj Republici Kongo trenutno se leči 515 pacijenata od ebole Demokratska Republika Kongo danas je saopštila da je u toj zemlji, prema poslednjim podacima, registrovano 515 pacijenata koji se leče od ebole.

Kako su saopštili zvaničnici Konga, u poslednja 24 sata je potvrđeno 27 novih slučajeva ebole, prenosi Rojters. Prema vladinim podacima, od ebole je od izbijanja epidemije preminuo 91 pacijent. Podsetimo, izbijanje ebole u Demokratska Republika Kongo moglo je da počne još u januaru, izjavio je direktor Svetska zdravstvena organizacija, ocenjujući da je virus zbog toga dobio "veliku prednost". Praćenje kontakata, ključni deo borbe protiv svake zarazne bolesti,