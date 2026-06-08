"Suočili smo se sa neverovatnim pritiscima", Vučić: "Verujem da ćemo pobediti"

Blic pre 19 minuta
"Suočili smo se sa neverovatnim pritiscima", Vučić: "Verujem da ćemo pobediti"

Vučić je rekao da je došlo vreme u kome odgovorni ljudi nemaju dovoljno jak glas Dodao je da je problem populacione politike mnogo dublji Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Milanu Krkobabiću na novom izboru za predsednika PUPS po četvrti put i poručio da je to veliki uspeh i govori o stabilnosti te partije.

Kako je rekao, srećan je zbog partnerske saradnje SNS i PUPS-a. - Suočili smo se sa neverovatnim pritiscima i spolja i iznutra, ali verujem da ćemo pobediti, i da ćemo nastaviti da radimo još više. Za mene je odgovornost i čast da se obraćam najodgovornijim ljudima Srbije. Mislim na ljude koji su gradili našu zemlju, na ljude koji su uvek i u svakom trenutku vodili računa o svojoj državi. Ljudima sa kojima možete da razgovarate o svim pitanjima, i sa onima koji su
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