"To će biti značajniji iznos" Vučić otkrio detalje o novom paketu mera za građane: "Nisu samo penzioneri obuhvaćeni"

Poseban fokus biće na penzionerima sa najnižim primanjima, a razmatraju se i mere sniženja cena lekova, posebno za teško obolele Vučić je istakao značaj unapređenja centara za socijalni rad i veću podršku najugroženijim grupama u društvu, uključujući i veterane Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o novom paketu mera, a kako je istakao, povećanje penzija nije deo tog paketa, jer će povećanja svakako biti. - Ovo o čemu ja govorim nema veze sa tim, i