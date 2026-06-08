"To će biti značajniji iznos" Vučić otkrio detalje o novom paketu mera za građane: "Nisu samo penzioneri obuhvaćeni"

Blic pre 4 sati
"To će biti značajniji iznos" Vučić otkrio detalje o novom paketu mera za građane: "Nisu samo penzioneri obuhvaćeni"
Poseban fokus biće na penzionerima sa najnižim primanjima, a razmatraju se i mere sniženja cena lekova, posebno za teško obolele Vučić je istakao značaj unapređenja centara za socijalni rad i veću podršku najugroženijim grupama u društvu, uključujući i veterane Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o novom paketu mera, a kako je istakao, povećanje penzija nije deo tog paketa, jer će povećanja svakako biti. - Ovo o čemu ja govorim nema veze sa tim, i
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