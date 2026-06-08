Pregled berzi - omiljena opklada Wall Streeta počinje da puca

Nedelja rekorda na njujorškim berzama završila se u petak trežnjenjem u crvenom.

Indeksi su pali zbog rasprodaje tehnoloških akcija i rasta prinosa od obveznica. Izveštaj od petka o američkom tržištu rada pokazao je da je broj novih radnih mesta van poljoprivrede porastao za 172 hiljade, dok su analitičari očekivali rast od 88 hiljada. Na tržištu su odmah oživele opklade da će američka centralna banka (Fed) na sledećem zasedanju ponovo povećati kamatne stope. Istovremeno, tržište su preplavile brige u vezi sa održivošću i dugovečnošću procvata