U etru rečnik kao u kafani: Da li na Informeru „sve može“, sagovornici N1 kažu – to nije medij

Cenzolovka pre 46 minuta  |  Maja Nikolić
U etru rečnik kao u kafani: Da li na Informeru „sve može“, sagovornici N1 kažu – to nije medij

Šta su gledale oči javnosti u Srbiji? Oni koje je informisao Informer mogli su da čuju salvu uvreda na račun Crnogoraca. Sami Crnogorci to nisu čuli jer je u toj zemlji Informer pivremeno zabranjen. U Srbiji međutim ovaj medij krši i Zakon o elektronskim medijima i etički kodeks novinara, ali bez ikakve odgovornosti i kazne.

„Stoka crnogorska, moram tako da kažem, u saradnji sa blokaderskom srpskom stokom direktno dovela do toga da bude ugrožen život predsednika Vučića“, izjavio je Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera. Nije birao reči glavni urednik Informera u danu kada je Crna Gora vratilla nazad u Srbiju avion s 87 srpskih državljana jer je u njima videla bezbednosnu pretnju. „Stoka, antisrpska, ustaško – milogorska“, rekao je. Oni koji se bave medijima u Srbiji, ali i u
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