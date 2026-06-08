Basketaši Srbije ispustili prednost: Letonija nakon produžetka odlazi u finale Svetskog prvenstva

Danas pre 5 sati  |  V. R.
Basketaši Srbije ispustili prednost: Letonija nakon produžetka odlazi u finale Svetskog prvenstva

Basketaši Srbije poraženi su u polufinalu Svetskog prvenstva u Poljskoj od reprezentacije Letonije nakon odigranog produžetka rezultatom 20:19.

Srbija je bolje otvorila duel, Stojačić i Milutinović su pogodili dvojke i bilo je 4:1 nakon minut i po igre. Rezultat je bio i 7:3, ali od tog trenutka Letonija hvata priključak. Letonci su sa dva brza koša izjednačili na 16:16 i ušlo se u neizvesnu završnicu. Poveli su i sa 18:17, ali su dobar prodor Stojačića, a potom i presečena lopta Milutinovića odveli duel u produžetak. Bilo je 19:18 za Srbiju, ali su Letonci dvojkom izborili finale. Najefikasniji kod Srbije
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