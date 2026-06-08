Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu: ‘Dobro je’

Danas pre 6 sati  |  BBC News na srpskom
Danski fudbaler Kristijan Eriksen ponovo kolabirao na terenu: ‘Dobro je’

Kristijan Eriksen se srušio tokom prijateljske utakmice Danske protiv Ukrajine, ali je sada svestan, saopštio je Danski fudbalski savez.

Utakmica u Odenzeu je prekinuta u 65. minutu kada se danski fudbaler srušio na terenu i nije nastavljena. Eriksen, koji ima 34 godine, ustao je i hodao je do svlačionice. Tokom utakmice na Evropskom prvenstvu protiv Finske 2021. godine, Eriksen je odjednom pao na travu, a potom je utvrđeno da je imao srčani zastoj. U bolnici mu je ugrađen uređaj, jedna vrsta pejsmejkera, za rad srca i osam meseci kasnije vratio se fudbalu. „Kristijan se dobro oseća i sam je
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