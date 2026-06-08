Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Danas pre 5 sati  |  V. R.
Drama nije izostala: Aleksander Zverev je grend slem šampion

Nemački teniser Aleksander Zverev pobedio je u finalu Rolan Garosa Flavija Kobolija iz Italije nakon pet setova rezultatom 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 i tako došao do prve grend slem titule u karijeri.

Od starta se videla velika želja Zvereva da u četvrtom grend slem finalu dođe do prvog trofeja i odmah je oduzeo servis rivalu. Potpuno je kontolisao dešavanja na terenu u prvom setu. Nije dozvolio nijednu brejk loptu Koboliju, a trećim brejkom je došao do seta nakon 35 minuta igre. U nastavku je 14. teniser sveta iz Italije podigao nivo igre. Ovog puta on tokom celog seta nije dozvolio Zverevu priliku za brejk, a iskoristio je svoju drugu šansu u sedmom gemu i
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