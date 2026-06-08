Kosovo: Prema preliminarnim rezultatima izbora Samoopredeljenje dobija 48 poslanika

Danas pre 1 sat  |  Beta
Kosovo: Prema preliminarnim rezultatima izbora Samoopredeljenje dobija 48 poslanika

Na osnovu preliminarnih rezultata izbora od 7. juna, koje je objavila Centralna izborna komisija Kosova (CIK) u koje nisu uključeni uslovni glasovi, glasovi putem pošte, kao ni glasovi iz diplomatskih predstavništava, Pokret Samoopredeljenje, koji je osvojio 42,91 odsto glasova, imaće 48 poslanika u Skupštini Kosova.

Demokratska partija Kosova, koja je završila na drugom mestu sa 21,12 odsto glasova, imaće 24 poslanika. Demokratski savez Kosova sa 17,58 odsto glasova imaće 20 poslanika, a Alijansa sa 7,16 odsto glasova imaće osam poslanika. Za srpsku zajednicu je rezervisano 10 mesta u parlamentu, kao i 10 mesta za nevećinske zajednice. Skupština Kosova ima 120 poslanika i za formiranje većine potreban je 61 poslanik.
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