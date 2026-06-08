„Odlazim miran“: Srđan Blagojević napustio Partizan i preuzima klub iz Rusije

Srđan Blagojević nije više trener FK Partizan. Klub iz Humske je na klupskom sajtu naveo da će Blagojević nastaviti karijeru u redovima ruskog premijerligaša Akrona. – Prema dogovoru između dva kluba, Fudbalski klub Partizan će ostvariti predviđeno obeštećenje za prevremeni raskid ugovora sa dosadašnjim šefom stručnog štaba. Klub želi posebno da istakne i gest Srđana Blagojevića, koji je prilikom sporazumnog rastanka oprostio deo zaostalih potraživanja. Tokom dva