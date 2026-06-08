Pad Novaka Đokovića na novoj ATP listi

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Pad Novaka Đokovića na novoj ATP listi

Srpski teniser Novak Đoković doživeo je pad na najnovijoj ATP listi.

Nekadašnji broj 1 je bio zaustavljen od strane Žoaa Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa, a na najnovijoj ATP listi nalazi se na sedmom mestu sa 3760 bodova, koliko ima i osmoplasirani Danil Medvedev. Đoković je na taj način izgubio 700 bodova, te je pao za tri pozicije na listi. I pored gubitka bodova, Italijan Janik Siner kao prvi i Španac Karlos Alkaraz kao drugi, i dalje predvode najbolje tenisere sveta, dok je iza njih novi šampion Rolan Garosa, Nemac Aleksander
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