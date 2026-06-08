Pavlović (NPS): Osuda upada u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića

Narodni pokret Srbije (NPS) najoštrije osuđuje upad u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića i zahteva hitnu, nezavisnu i potpunu istragu, rekao je danas potpredsednik NPS Miloš Pavlović.

On je upozorio da se to ne može posmatrati izolovano, jer se, kako je ukazao dešava u atmosferi u kojoj režim godinama sistematski targetira političke neistomišljenike, nezavisne institucije, medije i pojedince koji zastupaju stavove drugačije od zvanične politike vlasti. „Kada se protiv ljudi vode kampanje diskreditacije, pritisaka i javnog targetiranja, stvara se ambijent u kojem ovakvi incidenti postaju mogući“, kazao je Pavlović. NPS zahteva, kako je dodao, od