Putin doživeo težak poraz: Birači u Jermeniji čvrsto za Zapad, stranka Nikole Pašinjana bi mogla samostalno da formira vladu

Danas pre 26 minuta  |  S. D.
Putin doživeo težak poraz: Birači u Jermeniji čvrsto za Zapad, stranka Nikole Pašinjana bi mogla samostalno da formira vladu…

Premijer Jermenije Nikol Pašinjan jutros je proglasio pobedu na opštim izborima, koji se smatraju testom ruskog uticaja u toj južnokavkaskoj državi, nakon što su preliminarni rezultati pokazali da je njegova vladajuća stranka Građanski ugovor osvojila 49,82 odsto glasova, piše AP.

Pašinjan i njegova stranka Građanski ugovor tražili su mandat za novi geopolitički kurs Jermenije, uključujući udaljavanje bivše sovjetske republike od Moskve, približavanje Evropskoj uniji i jačanje saradnje sa Zapadom. Tokom glasanja u nedelju, Pašinjan je rekao da će zemlja nastaviti da jača svoju nezavisnost, državnost, demokratiju i vladavinu prava. „Evropska unija je naš glavni partner u sprovođenju demokratskih reformi i nastavićemo tim putem“, rekao je on.
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