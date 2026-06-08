Dobio odrešene ruke: Saša Ilić dolazi u Humsku za kompletan remont ekipe

Nekoliko pokušaja nije urodilo plodom, kao bivše, tako i aktuelne Uprave, ali se iznenada otvorila mogućnost i Saša Ilić se – vratio u Partizan. Legendarni kapiten crno-belih novi je trener tima iz Humske, pošto je klub pristao na sve uslove koje je u minulim danima postavio, počevši od dužine ugovora (dve godine), do samog procesa odlučivanja kada je u pitanju seniorski pogon.

Taj proces, odnosno hijerarhija podrazumava da će Ilić u Partizanu praktično obavljati ulogu tim-menadžera. Preciznije, da će imati potpunu autonomiju u radu, bez mešanja klupskih čelnika, nametanja igrača koji "moraju" da igraju, te da će pride isključivo trener odlučivati o izboru pojačanja. Kako u dopunskoj selekciji sa strane, tako i iz omladinske škole. Uz to, čelnici Partizana morali su Iliću da garantuju plan i projekat kluba, odnosno morali su da garantuju