(Foto) novakova emotivna poruka novom šampionu „Mladec, brat“ Đoković čestitao Zverevu prvu grend slem titulu

Dnevnik pre 2 sata
(Foto) novakova emotivna poruka novom šampionu „Mladec, brat“ Đoković čestitao Zverevu prvu grend slem titulu

PARIZ: Nemački teniserAleksandar Zverev ispisao je istoriju osvajanjem svoje prve grend slem titule na French Open, a među prvima mu je čestitao i najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković.

Posle godina pokušaja, finala, razočaranja i teške borbe sa zdravstvenim problemima, Zverev je konačno stigao do najvećeg uspeha u karijeri. Upravo zato je čestitka srpskog asa privukla veliku pažnju teniske javnosti. Đoković je na društvenim mrežama objavio emotivnu poruku u kojoj je podsetio na dugogodišnje prijateljstvo sa Zverevom i njegovom porodicom. „Saša, poznajem te od tvoje desete godine. Dok si se ti borio na treninzima sa mojim najmlađim bratom, ja sam
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