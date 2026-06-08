Naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Nakon par dana suše, vremenski obrt u ovim delovima Srbije. Moguće nevreme (foto)

Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se u većem delu Srbije, uz temperaturu do 31 stepen, dok su u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi.

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od 28 do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak. Ujutru se po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde može očekivati kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab i promenljiv, a jutarnja