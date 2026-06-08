Poreska uprava krenula sa slanjem rešenja! Vlasnici stanova na dan obratite pažnju na ovo pravilo, rok od 15 dana je ključan

Dnevnik pre 50 minuta
Poreska uprava krenula sa slanjem rešenja! Vlasnici stanova na dan obratite pažnju na ovo pravilo, rok od 15 dana je ključan

Građani koji ostvaruju prihod od izdavanja smeštaja po modelu „stan na dan“ uskoro mogu da očekuju poreska rešenja za 2026. godinu, pošto je Poreska uprava Srbije saopštila da je donela rešenja kojima se utvrđuje obaveza poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga.

Kako je navedeno, sva rešenja predata su Pošti Srbije 8. juna 2026. godine, a taj datum važi za sve poreske obveznike obuhvaćene ovim sistemom oporezivanja. Kada se rešenja smatraju uručenim Iz Poreske uprave podsećaju da se, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešenja smatraju dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana kada su predata pošti. To praktično znači da datum fizičkog prijema pošiljke nije presudan za računanje rokova,
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