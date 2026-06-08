Cena nafte raste ka 100 dolara po barelu, nakon novih napada na Bliskom istoku

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Cena nafte raste ka 100 dolara po barelu, nakon novih napada na Bliskom istoku

Cena nafte se vraća ka granici od 100 dolara po barelu nakon što su obnovljeni napadi na Bliskom istoku.

Cena Brent sirove nafte skočila je za 4,8 odsto na 97,60 dolara po barelu, nakon što je Iran u nedelju lansirao rakete na Izrael uzvraćajući na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta, prenosi Gardijan. Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne delove Irana, a nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta. Iranska državna televizija je prenela da se zvuk
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