Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

Nacrt Fiskalne strategije predviđa umeren fiskalni deficit od tri odsto BDP-a u 2026. i 2027 odnosno 2,5 odsto BDP-a u periodu 2028-2029 godine, što obezbeđuju državi potreban fiskalni prostor za brzo reagovanje u slučaju eventualnog izbijanja kriza ili drugih nepredviđenih poremećaja, ocenio je danas Fiskalni savet u "Mišljenju na Nacrt Fiskalne strategije za 2027. godinu sa projekcijama za 2028. i 2029. godinu". "To bi, uz očekivani privredni rast, dovelo do