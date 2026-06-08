Kolika se čeka na granici? Kolone teretnih vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid

Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije, a na osnovu informacija Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, Teretna vozila čekaju tri sata na izlaz na prelazu Bezdan, a na Kelebiji sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji.