Kolika se čeka na granici? Kolone teretnih vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid

Euronews pre 51 minuta  |  Autor: Tanjug
Kolika se čeka na granici? Kolone teretnih vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid
Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije, a na osnovu informacija Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, Teretna vozila čekaju tri sata na izlaz na prelazu Bezdan, a na Kelebiji sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji.
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