Razoran zemljotres na Filipinima odneo najmanje 19 života: Objavljen snimak urušavanja zgrade (video)

Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio područje kod obale ostrva Mindanao na jugu Filipina, saopštili su zvaničnici.

Zemljotres se dogodio u jureos u 7.37 časova po lokalnom vremenu, nakon čega su izdata upozorenja na cunami na Filipinima, u Indoneziji, Japanu i Australiji. Neka od tih upozorenja ukinuta su nekoliko sati kasnije. Na video-snimcima i fotografijama vidi se rušenje zgrada, uključujući i snimak restorana brze hrane Džolibi, koji je potpuno sravnjen sa zemljom, prenosi BBC. Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB—