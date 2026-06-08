"Revolucija flamingosa" u Albaniji: Zašto građni masovno protestuju protiv projekta Džareda Kušnera?

Hiljade građana Albanije danima protestuje zbog plana izgradnje luksuznog turističkog kompleksa u blizini ekološki osetljive močvarne oblasti Vjosa-Narta.

Taj projekat razvija kompanija povezana sa investicionom firmom zeta američkog predsednika Džareda Kušnera. Politički analitičar iz Tirane Ben Andoni kaže za Euronews Srbija da je problem što od samog početka nema transparentnosti kada je reč o detaljima projekta, kao i to što nedostaje dozvola, odnosno saglasnost lokalnog stanovništva. Eskalacija krize u vezi sa planovima za razvoj obale izazvala je masovne proteste, oštar diplomatski sukob sa susednom Grčkom i