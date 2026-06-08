U napadu nožem na njujorškoj železničkoj stanici Pen povređeno šest osoba

U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Pen povređeno je šest osoba, saopštile su danas njujorške vlasti.

Gradska vatrogasna služba potvrdila je da je primila poziv u kojem je navedeno da je u nedelju oko 19 časova nepoznati napadač povredio nožem više ljudi na glavnoj međugradskoj železničkoj stanici u centru Njujorka, prenosi NBC Njuz. "Jedna osoba je zadobila teške povrede, a ostale povrede su okarakterisane kao lakše i umerene. Pet povređenih osoba je prebačeno u bolnicu Belvju, dok je šesta osoba sa lakšom povredom prebačena u bolnicu Kornel", navodi se u