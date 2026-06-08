U napadu nožem na njujorškoj železničkoj stanici Pen povređeno šest osoba

Euronews pre 7 minuta  |  Autor: Tanjug
U napadu nožem na njujorškoj železničkoj stanici Pen povređeno šest osoba

U napadu hladnim oružjem na njujorškoj železničkoj stanici Pen povređeno je šest osoba, saopštile su danas njujorške vlasti.

Gradska vatrogasna služba potvrdila je da je primila poziv u kojem je navedeno da je u nedelju oko 19 časova nepoznati napadač povredio nožem više ljudi na glavnoj međugradskoj železničkoj stanici u centru Njujorka, prenosi NBC Njuz. "Jedna osoba je zadobila teške povrede, a ostale povrede su okarakterisane kao lakše i umerene. Pet povređenih osoba je prebačeno u bolnicu Belvju, dok je šesta osoba sa lakšom povredom prebačena u bolnicu Kornel", navodi se u
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Napad nožem na stanici Pen u Njujorku: Šestoro povređenih, osumnjičeni priveden

Napad nožem na stanici Pen u Njujorku: Šestoro povređenih, osumnjičeni priveden

Insajder pre 16 minuta
Šest osoba povređeno u napadu nožem u Njujorku, na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu

Šest osoba povređeno u napadu nožem u Njujorku, na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu

Telegraf pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Njujork

Svet, najnovije vesti »

Napad nožem na stanici Pen u Njujorku: Šestoro povređenih, osumnjičeni priveden

Napad nožem na stanici Pen u Njujorku: Šestoro povređenih, osumnjičeni priveden

Insajder pre 16 minuta
Broj žrtava zemljotresa na Filipinima porastao na 12, broj povređenih na 200

Broj žrtava zemljotresa na Filipinima porastao na 12, broj povređenih na 200

RTV pre 7 minuta
Izbori na Kosovu: Još jedna pobeda Samoopredeljenja, ali bez većine u parlamentu

Izbori na Kosovu: Još jedna pobeda Samoopredeljenja, ali bez većine u parlamentu

BBC News pre 12 minuta
Iran upozorio na brz raketni odgovor u slučaju novih izraelskih borbenih dejstava

Iran upozorio na brz raketni odgovor u slučaju novih izraelskih borbenih dejstava

RTV pre 17 minuta
Petković: Srpska lista osvojila više glasova nego na prošlim izborima u decembru

Petković: Srpska lista osvojila više glasova nego na prošlim izborima u decembru

Nova pre 12 minuta