Vučić najavio veće penzije i jeftinije lekove: Država će pomoći najugroženijima

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić najavio veće penzije i jeftinije lekove: Država će pomoći najugroženijima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da država razmatra nove mere podrške penzionerima i građanima kojima su neophodni skupi lekovi, ističući da je cilj da se pokaže veća briga prema najugroženijim kategorijama stanovništva.

Govoreći o mogućem povećanju penzija, Vučić je rekao da država želi da se na određeni način oduži penzionerima koji su, kako je naveo, godinama podržavali reforme i promene u zemlji. „Vreme je da nastavimo reforme, ali je vreme i da pokažemo zahvalnost i brigu prema najugroženijim ljudima u našoj zemlji. Da im vratimo ono što su zaslužili“, rekao je Vučić za TV Pink. On je naveo da se razmatra model pomoći koji bi obuhvatio gotovo sve penzionere, uz poseban fokus
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